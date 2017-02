Andere artikelen







" Zwartkop "



Zwartkop vrouwtje







Als je dit mooie koppeltje,...." Zwartkoppen " ....tegenkomt, dan zie meteen het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje. Want het mannetje heeft een zwarte kap en bij het vrouwtje is dat rood bruin. Deze Zwartkoppen geeft het meest de voorkeur aan bosgebieden, met name van loofbossen en naaldbossen. Ze bezoeken soms ook in onze tuinen en verschillende soorten parken. De meeste van dit soort zomergasten keren in het begin van april weer terug in ons land, om in het hele land in een geschikte biotoop te gaan broeden. Ze broeden graag vlakbij de grond in dichte vegetatie, en bouwen ze een fragiel nest. Het vrouwtje bouwt voornamelijk hun nest, van gras en bekleed met haar en plantenwortels. Hun legtijd is meestal in mei/juli en meestal legt het vrouwtje 4 à 5 eieren. En tijdens hun balts ceremonieel slaat het zwartkop mannetje zeer heftig met zijn vleugels. Soms zet hij zijn kuifje op en spreidt zijn staart die omhoog steekt. Verder vind ik zijn zang ontzettend mooi is, en is te herkennen aan zijn parelende melodieuze gezang. Daarom wordt hij ook weleens een nachtegaal van het noorden genoemd. Ik zie ze soms ook in onze winterperiode , maar de meeste trekken toch in het najaar naar hun winterkwartieren. En deze liggen in en langs de Middellandse - Zeegebieden, en verder naar tropische Afrika!



Xander de Vogelaar



Zwartkop mannetje

































20 februari 2017

