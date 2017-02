Andere artikelen







" Grote Bonte Specht "



Grote Bonte Specht (mannetje)







In ons land hebben wij meerdere soorten,...." uitvoeringen "....van de Bonte Spechten. Want we hebben , " de Kleinste ",..." de Middelste " en onze " Grote ". In het algemeen zien wij in ons land de Grote Bonte Specht. Verleden week hoorde ik voor het eerst weer zijn geroffel. En zo'n roffel bestaat meestal uit korte en snelle bewegingen. Hij roffelt niet alleen op dode takken en stammen, maar ze kunnen dat ook doen op metalen schoorsteenpijpen. Ze zijn talrijk in bossen, maar ze zitten ook vaak in tuinen en vooral in de winter. Ook hier in mijn omgeving van het Veluwshof, heb ik twee koppels zitten, die regelmatig in het gehele jaar even langs komen. Grote Bonte Spechten zijn goed te herkennen aan hun zwart met witte stippen en vlekken. Daarnaast heeft het mannetje een rode kopvlek, en het vrouwtje mis dat. Beide bezitten ze wel een rode onderstaart. Ze eten graag levende insekten en voornamelijk larven van in hout en onder de boombarst. In de winter periode zie je dat ze ook graag van de pinda's eten en ze zijn dol op de pindakaas. Eind mei van het jaar 2016 zag ik dat één van de koppels 3 jongen hadden groot gebracht. En dan zie je dat deze jonge bonte spechten een volledige rood op hun kop hebben. (zie foto's) 3-5-8. Als het een vrouwtje wordt dan verdwijnt de rode vlek, en bij het mannetje zie je dat de rode vlek achter op zijn kruin blijft zitten. Ook bezitten deze prachtige mooie vogel een vrij krachtige forse snavel. Het mooiste vind ik als je ze ziet vliegen in het luchtruim, en dat is altijd golvend.



Xander de Vogelaar







idd (vrouwtje)





idd (juveniel)





mannetje





juveniel





vrouwtje





mannetje





juvenie









Geplaatst op 08 februari 2017

R eacties van leden



Benneke 08 feb 2017 11:21 Deze winter hebben we nog geen enkele specht gezien Xander. Je hebt er mooie opnames van kunnen maken.



Een groet van Benneke



Redone 08 feb 2017 11:27 Prachtige serie Xander, van het voorjaar en zomer zagen we de spechten met jongen en deze winter helemaal niet, vreemd he!!