" De Sijzen "

Sijs (man)



Dit geelgroene vinkje,...." de SIJS " ....is een regelmatige wintergast in ons land. En in de wintermaanden trekken ze vaak samen met putters en barmsijzen, in troepjes rond. Meestal zie je dit sijsje in de winter, vooral op elzen en ze kunnen evenals alle andere mezensoorten heel behendig de zaadjes uit de elzeproppen prikken. Maar ze eten ook graag de zaden van de berken en sparren.De Sijs broeden in tuinen waar veel dennen en sparren bomen staan. Het mannetje is te herkennen aan zijn donker petje, is veel geler en beiden hebben ze gele vlekken aan de basis van hun staart. Het vrouwtje is daartegen grijzer en minder geel. Hun broedperiode is van april/juni, en beiden bouwen ze hun nest. En zit meestal 4,5 meter van de grond. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit onkruidzaad en in hun broedseizoen eten ze graag ook insekten. Maar in de wintermaanden eten ze ook graag van de pinda's en van de vetbollen. Ze hebben geen vaste trek, want het zijn meer zwerfvogels in ons land.







Xander de Vogelaar