Andere artikelen







" Boomkruiper "



Boomkruiper







Vele soorten bosvogels hoort men vaker dan dat men ze ziet , en dat geldt veel in het bijzonder voor deze mooie vogelsoort,..." de Boomkruiper." Het grootste deel van zijn leven en tijd brengt hij door in bomen, goed gecamoufleerd tegen de barst opkruipend als een klein muisje met veren! Zijn nest verstopt hij achter een klein gaatje, dat je gauw over het hoofd ziet. In de winterdag, als er geen bladeren aan de boom zitten, kan men de boomkruiper soms zien als hij zijn naalddunne gebogen snavel in boomstammen boort. Hij heeft ook de gewoonte zich in kort rukjes naar boven te werken, soms in een spiraal , soms zie je dat hij snel zijwaarts gaat en steunend op zijn stijve staart. Als hij een andere boom gaat onderzoeken, begint hij weer van onderaan. In strenge winters is het zeer moeilijk om te overleven, voor dit kleine vogeltje. Vaak zie je ze in kleine troepjes en vaak met andere soorten mezen. De zang, die deze vogel altijd vanuit een boom en vaak tijdens het klimmen laat horen, is een kort ritmische geluidje. Het zijn vooral insekten eters en voedt zich meestal met spinnen, kevers , wormen en rupsen. Maar soms eten ze ook graan en onkruidzaden. In de winterperiode zie je dat ze veel rond zwerven en af en toe kom ik ze tegen. En ze houden veel van loofbossen waar ze in hun broedseizoen hun nest maken.



Ik wens iedereen,.." Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2017."



Groet,...Xander de Vogelaar



idd





idd





idd





idd





idd





idd





idd









Geplaatst op 23 december 2016 10:14 en 8 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.