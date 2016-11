" De Witkoppige Staartmees "

Witkoppige Staartmees



De " Staartmezen " behoren voor mij als vogelaar, de leukste vogeltje die wij kunnen tegenkomen in ons land! Af en toe zie je ze ook in tuinen en dan zie je hun hoe acrobatische en beweeglijk zijn, en ze zijn altijd in groepjes. Ook dit jaar zaten er, in mijn omgeving (de camping) verschillende koppeltjes en ik vind het een cadeautje als ze even te gast zijn. Het zijn grappige vogeltjes met hun klein lijfje en hun lange staart. In de maand september van dit jaar kwam een groepje staartmezen even langs. En in dat groepje zaten er twee met een wit kopje, en dit vogeltje noemen ze in onze vogelwereld,..." De Witkoppige Staartmees " ! Het is een soort die je niet vaak zal tegen komen, maar die veel op de gewone staartmees lijkt, maar met veel wit op zijn kop! Staartmezen worden in het algemeen niet ouder dan 2 à 3 jaar. En dat komt waarschijnlijk dat ze maar 7 à 9 gram wegen , en misschien zijn ze dan extra kwestbaar vooral als het heel koud is in ons land! Meestal beginnen staartmezen al in eind februari met het bouwen van hun nest, en als het nest klaar is, dan breekt de periode aan dat het vrouwtje haar eieren gaat leggen. Het zijn hoofdzakelijk een standvogel, maar 's winters zwerven ze rond in bossen en in onze tuinen. En in de winterperiode kun je grote groepjes tegen komen, en 's nachts slapen ze gezammelijk in struiken en in onze bossen! En het zijn net " dotjes van een vogeltje " met zijn mooie lange staart!













Xander de Vogelaar