" De Goudvink "



Mannnetje





Ik zag dit mooie mannetje " Goudvink " al vroeg in het voorjaar, op het Veluws Hof vlakbij mijn chalet. Kon helaas geen mooie foto's van maken, want op die vroege ochtend was het behoorlijk mistig. Maar gelukkig had ik dit mooie vogeltje gezien en gespot en dacht, die komt zeker een keer terug met zijn vrouwtje en of met zijn jongen? Deze prachtige Goudvinken zijn niet zo gezien bij onze fruittelers. omdat ze vaak jonge knoppen eten in het voorjaar. Ze kunnen ( één vogel) wel 30 knoppen per minuut eten, en zo worden ze door onze fruittelers verjaagd. Maar in onze bossen eten ze graag boomzaden, onkruidzaden en bessen. In de zomer zijn het insekteneters zoals insekten en rupsen. Een goudvinken paar schijnt in elk geval 's winters niet uit elkaar te gaan, wat de meeste vogels wel doen! Het zijn in ons land hoofdzakelijk standvogels en een jaarvogel, en broeden in het midden, oosten en zuiden van ons land. In de maand september van dit jaar zag ik op een vroege ochtend weer de goudvinken zitten, hier in mijn omgeving van mijn chalet. En ze zaten beide in een vrij grote bessenstruik met veel rode bessen. Ook zag ik dat dit koppeltje 2 jongen hadden en samen zaten ze te eten van de bessen. Ik weet dat Goudvinken behoorlijk schuwe vogels zijn, maar gelukkig kon ik op verschillende vroege ochtenden een aantal mooie foto's maken . Zowel van het mannetje, het vrouwtje en hun jongen. Het mannetje heeft een mooie zwarte kruin, mooie rode borst en een grijze rug. Daartegen is het vrouwtje valer.

Xander de Vogelaar











Vrouwtje





Juveniel





Mannetje





Vrouwtje





Juveniel





Mannetje





Juveniel









Geplaatst op 18 november 2016

Marianne 18 nov 2016 12:24 Die zal ik hier dus niet zien- wat een prachtfoto's weer, Xander! Maar ik ben van jou niet anders gewend.