" Zwarte Mees "

Hallo Koos, Als ik zoal leest dan zijn jullie aardig bijgeschoold op het gebied van onze vogelsoorten! Ik weet dat Friesland een mooie provincie is om daar veel kennis op te doen voor een vogelaar en dan leer je veel in de praktijk! Daarnaast moet je wel een vogelboek hebben en geluiden moet je leren in de praktijk. Om jouw vraag te beantwoorden denk ik zelf dat het een graspieper kan zijn, want dit vogeltje wipt soms weleens met zijn staart. Als je mijn laatste artikeltje ziet (Graspieper 2015), dan kun je misschien, volgens de beschrijving van jou even vergelijken of het klopt! Als het niet zo is dan zou je de foto van dit vogeltje evt op deze site kunnen zetten, of op sturen naar mij! Ik hoop dat ik je genoeg te hebben ingelicht en leuk dat jij reageerde in mijn gastenboek! M.v.gr. Xander de Vogelaar