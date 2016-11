Andere artikelen







In het dorpje Hoenderloo op de Hoge Veluwe staan veel naaldbossen . En deze prachtige mooie " Kuifmees " is van alle bij onze broedende mezen het meest gebonden aan deze prachtige naaldbossen.

Daarom zie je dit mooie vogeltje met zijn permantige leuke kuifje voornamelijk in het oosten, midden en zuiden van Nederland. Maar ook veel in het Noord-Oost België. Hun bestaande voedsel van deze kuifmezen is, hij voedt zich voornamelijk met insekten en hun larven en de eitjes, zoals bladluizen, rupsen en soms dennezaden. Meestal zoeken deze kuifmezen hun voedsel vaak zeer hoog in de bomen, hoger dan onze Zwarte Mees. Ze zijn namelijk groter dan zwarte mezen en makelijk te herkennen aan de opvallende parmantige kuif, die uit lange zwarte veertjes met witte punt bestaat. Maar ook hun vuilwitte wangen en de zwarte ring om de ogen. Tijdens het broedseizoen (begin in het jaar) hakt het wijfje samen met haar snavel een nestholte uit een vermolde stam, of in een vergane stronk van bestaande holtes in bomen en palen. Af en toe brengt/helpt het mannetje tijdens de bouw van hun nest, met nestmatrialen. Dit vogeltje is in Nederland een standvogel die hoofdzakelijk in naaldbossen broedt en leef, maar ook in het zuidelijke deel streken, in loofbos.

En wist u,.....dat dit meesje de einige Europese mees is met volledige ontwikkelde kuif!

Xander de Vogelaar







































Geplaatst op 07 november 2016 11:11 en 28 keer bekeken

Gribou---Greet 07 nov 2016 12:16 Leuk om weer eens een artikel van je te lezen en te bekijken .

Hier in de omgeving zie ik niet de kuifmees .

prachtige foto's heb je er van gemaakt .

groet Greet